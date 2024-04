Příměstský tábor spolku Cesta Česka na Praze 5

Cesta Česka pořádá letní příměstský tábor s názvem „Po stopách starých řemesel." Tábor se uskuteční v klubovně a sídle spolku v Praze 5 - Hlubočepy. Na letních táborech Rytíř a Dáma se děti učí samostatnosti, týmovosti, slušnosti, statečnosti a dalším dovednostem. Příměstský tábor je určen pro děti od 5 do 10 let. Program je připraven ve všední dny v čase od 8 do 16 hodin a zahrnuje výlety do okolí, návštěvu blízkého bazénu a prožitková setkání a tvoření s tradičními řemesly. Děti je možné přihlásit do 15.5.2024.

„Cílem našeho příměstského tábora je, aby si i takto malé děti uměly poradit a spolupracovat,“ říká Michaela Šeborová, místopředsedkyně spolku a hlavní vedoucí příměstského tábora Cesta Česka. „Během týdne navštívíme společně ševce, švadlenu, kováře a truhláře, kuchaře, cukráře, mlynáře, zasejeme obilí, připravíme hostinu pro rodiče a další. V rámci příměstského tábora uskutečníme výlety nejen do blízkého krásného Prokopského údolí, navštívíme bazén, společně zažijeme nové věci a budeme také odpočívat, což vše představuje základ smysluplné trávení volného času.“ Cena za dítě je 3 200 Kč.