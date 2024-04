Livin Free křest alba From Cradle to Coffin

Livin Free v nové sestavě a novým albem v Malostranské Besedě!

Livin Free vznikli v roce 2018 jako autorský projekt zpěváka a varhaníka Honzy Holečka. Po úspěšném debutu Voices from Beyond nyní vychází druhé řadové album From Cradle to Coffin, natočené ve spolupráci s americkým bubeníkem Winstonem A. Watsonem jr. (mj. ex-Bob Dylan Band). Osm původních skladeb nabízí prvky klasického rocku, blues, soulu i gospelu, to vše v moderním zpracování. Za originálním zvukem Livin Free stojí unikátní spojení muzikantů několika generací, kteří se na aranžích a výsledném znění alba podíleli. Spolu s Honzou Holečkem to je baskytarista Vladimír Guma Kulhánek, který letos oslaví 80. narozeniny, mladý kytarista Jiří Rambousek, saxofonista Vladimír Boryš Secký a Michal Kolouch Daněk, který přidal perkuse a část bicích partů. Album From Cradle to Coffin je dáno nezaměnitelným autorským rukopisem Honzy Holečka, jeho charakteristickým zpěvem a hammondkami, ale také hlubším významem skladeb, který lze nalézt v textech písní. Spolu se zvukovou kvalitou nahrávek ze studia Sono a zajímavým obalem je to mimořádný kus muziky, zcela současně navazující na klasická východiska.

Nenechte si ujít křest nového alba výtečné blues-rockové kapely a doražte 4. června do Malostranské Besedy!