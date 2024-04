Za skřítky z devítky

Šifrovací hra, která se odehrává v Praze 9. Hra spojuje prvky QR her, geocatchingu a klasických šifrovaček. Vaším úkolem je vyluštit čtyři lokality, kde se nachází čtyři skřítci, následně skřítky najít, dešifrovat a přečíst si jejich sdělení a to vše vám pomůže najít pátého skřítka. Všech pět skřítků se nachází na zajímavých místech Prahy 9, která určitě stojí za to navštívit. Hra je určena především rodinám se staršími dětmi, ale užijí si ji i party dospělých.

Šifry nejsou úplně snadné, proto hra není prvotně pro malé děti, ale pokud je chcete vzít s sebou, určitě se nudit nebudou, objeví s vámi hezká místa a pátrání po skřítcích mohou pomoci. Hru je ideální si rozdělit do dvou částí, v tom případě nenachodíte více než 4 km. Pokud se rozhodnete odehrát vše v jednom dni, můžete využít MHD, pokud tak neučiníte, počítejte s tím, že nachodíte přibližně 12 km.