Aby se obyvatelé mohli rychle a pohodlně dostat do práce, vytvořila města silnice a dálnice. Co kdyby města změnila své priority a do centra plánování postavila děti? Získáme zelenější, bezpečnější a pohodlnější prostory, které budou vhodné pro všechny obyvatele a kde děti budou chtít prožít svůj dospělý život.

O tom, proč je třeba vycházet při plánování z názorů dětí, nikoliv z dospělých, a proč opak nefunguje, budou diskutovat primátor Bratislavy Matúš Vallo, popularizátor architektury Adam Gebrian a urbanista a kurátor obsahu konference Start with Children, Simon Battisti.