Camping s Ondřejem Cihlářem: Jan Havelka a Filip Molčan

Jak vypadá České Švýcarsko dva roky po požáru? V čem je lepší vesnice než Silicon Valley? Co mají společného Doubice a Dubáci? A proč všechny cesty vedou k Beranovi do Podještědí? Na to se bude ptát herec a moderátor Ondřej Cihlář svých hostů. Další Camping patří městským dobrodruhům, kteří svůj domov našli na vesnici a v lesích. Tentokrát přijal pozvání Filip Molčan – ajťák, idealista a dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko, který z roubenky v pohraničí řídí softwarovou společnost zaměstnávající vývojáře s postižením.

Společně s ním usedne do kempovacího křesílka Jan Havelka, majitel Beranova hostince v Trávníčku a předseda spolku Dubáci, který se do Podještědí přestěhoval z Prahy a pomáhá tam obnovovat památky i místní tradice.