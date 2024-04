Občas za náma někdo po koncertě přijde a ptá se, proč nebylo Great balls of fire nebo Johny B. Good… Možná si někdo z Vás všiml, že covery už z naších setů zmizely. Rozhodli jsme se ale, že pro naší a vaši radost dáme koncert, kde kromě našich skladeb zahrajeme nejlepší rocknrollový vypalovačky. No a kde jinde, než v království revival bandů- v pražském Vagonu. Jako support přijede plzeňská kapela Nixies music. The Ashtrays Kapela co se zrodila v duchu rock'n'rollových padesátek, jako výsledek hledání nového zvuku, který v sobě spojuje ducha minulého století a energii dnešního zvuku. Na začátku listopadu vyšlo jejich debutové album Go Cats! a odjeli k němu tour ve Vídni, v Brně, Bratislavě a Praze. Jejich show vám ukáže, že rock'n'roll nikdy nepřestal být živým a pulzujícím žánrem. https://open.spotify.com/artist/1uUPQiTvYGYVrkH0PoIWUS… https://www.facebook.com/YoungJerryLee/ Nixies Dva mladí muzikantští blázni, které je těžké odstranit z pódia, dokud je po ruce jakýkoliv nástroj zahrají set vlastních skladeb doplněný o instrumentální improvizace a elektrizující covery! https://www.instagram.com/nixiesmusic/ Dveře 20:00h Začátek koncertu 20:30h Vstupné 180,- Kč na místě

Více informací o akci The Ashtrays present the best of rock'n'roll & Nixies post-all music fusion na www akce

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!