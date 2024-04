Říše loutek uvádí: Dášeňka

DÁŠEŇKA

Námět: Karel Čapek

Režie: Jakub Hojka

Výprava: Tomáš Běhal

Dramaturgie: Anita Ešpandrová

Hudba: Vojtěch Frank

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka.