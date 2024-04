Elias and the Shepherds host: Žofie Dařbujánová , support: Jaroslav Diviš a Magdaléna Ochotná

Host: Žofie Dařbujánová

Support: Jaroslav Diviš a Magdaléna Ochotná

Elias & the Shepherds se vrací do Malostranské besedy, kde na Vás čeká další nádherný večer plný dojemných a tklivých písní, ale i energických skladeb, které mají mnohdy kořeny v irském folku a rozhodně vás nenechají chladnými. Hudební uskupení původně složené z akustických hudební nástrojů (kytara, housle, kontrabas), nyní do svých řad přibralo hráče na bicí a elektrickou kytaru, či piano. Zkrátka Eliáš a ovčáci. Když pes potřebuje vyjádřit své emoce, začne výt, člověk musí zpívat.

Hostem večera bude navíc plamenná zpěvačka Žofie Dařbujánová (MYDY), která doplní svým nezaměnitelným hlasem některé skladby.

Večer zahájí Jaroslav Diviš a Magdaléna Ochotná.

--------------------------------------------------

Jaroslav Diviš je český zpěvák a muzikant z Odolena Vody. Věnuje se mnoha žánrům a je členem spousta hudebních projektů. Převážně vystupuje sám, a nebo v Orchestru Ježkovy Stopy. Mimo hudby se také věnuje divadlu, kde došlo k propojení škol AMU kde vystupuje s inscenaci Můj Lékař Mendelssohn

Magdaléna Ochotná se snaží vytvářet hudbu, která dobře hraje a přesto si na nic nehraje. Během večera vás Majda provede jak autorským repertoárem “všehochuti”, tak pestrou škálou coverů. Těšit se můžete především na autentický zážitek a kouzelnou atmosféru.