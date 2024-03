Charitativní bazárek s Genny Ciatti

Přivítejte jaro a osvěžte svůj šatník na charitativním bazárku s Genny Ciatti!

Ve dnech 15. a 16. března se uskutečnil charitativní bazárek na podporu rodinné organizace Splněné dětské přání, kterého se zúčastnila i česká zpěvačka s italskými kořeny, Genny Ciatti. Akce se těší velkému zájmu, proto byla prodloužena do pátku 22. března. Otevřeno je denně od 13 do 19 hodin. Za babku si můžete udělat radost sobě radost a zároveň dobrý skutek pro druhé.



Proč charitativní bazárek navštívit?

„Tato akce je určená především ženám. Máme spoustu dámského oblečení v různých barvách i velikostech, od kalhot, přes šaty, kabáty až po sukně a trička. Často tu najdete i úplně nové kousky. Zároveň jsou tu i výrobky z naší tvůrčí dílničky, látkové tašky, kabelky nebo třeba polštářky,“ popisuje Kristy Jana, zakladatelka rodinné organizace. Vítané jsou i zájemkyně, potencionální podporovatelky či maminky, které se chtějí seznámit s jejími představitelkami, mají touhu se propojit a naplňovat dětská srdce radostí.



„Užijeme si příjemnou atmosféru v ženském naladění. Velmi nás těší, že se ambasadorkou akce stala milá zpěvačka Genny Ciatti, která nás podporuje řadu let a v minulosti se stala patronkou jednoho z dětských přání. Do bazárku věnovala i pár kousků ze svého šatníků, krásné šaty nebo jiné oděvy, ve kterých zazářila na koncertech nebo filmovém plátně,“ prozradila Martina z organizace Splněné dětské přání.



Charitativní prodejní bazárek najdete v nedávno otevřeném centru Nový domov – Místo naděje v pražských Kobylisích. Výtěžek z akce podpoří misi Nový domov – Místo naděje. Ta pomáhá jak rodinám s handicapovanými dětmi, tak i zdravým jedincům hledajícím úlevu od osobních starostí a úzkostí​​.



Potkejme se společně na místě, kde se dějí zázraky. Inspirovat se můžete misí Vysněný den s Genny Ciatti, během níž se splnilo dětské přání Zuzanky z Plzně, jež má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu. Podrobnosti najdete na www.splnene-prani.cz



Čeká na vás pestrý výběr dámského oblečení v různých velikostech (trička, šaty, svetry, tuniky), také šperky a jiné doplňky, možnost pořídit si originální výrobek

z tvůrčí dílničky a drobné občerstvení v ceně vstupného, jde o symbolický finanční dar ve výši 50 korun.





Charitativní prodejní bazárek s Genny Ciatti

konání: 18. – 22. března

čas: od 13 do 19 hodin

adresa: Ke Stírce 55, Praha 8 nebo Nad Šutkou 540/14, Praha 8 (dům je průchozí z obou stran), bazárek je v 1. patře

doprava: stanice metro C – Kobylisy je v těsné blízkosti nebo tramvajová zastávka Ke Stírce



Nemůžete-li se zúčastnit a přesto chcete udělat dobrý skutek, můžete přispět na účet 444555066 / 0100 s variabilním symbolem 26012400. Vaše podpora a šíření informací o akci „Charitativní prodejní bazárek s Genny Ciatti“ výrazně pomůže​​.