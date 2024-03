Performance František Dvořák & Jiří Habarta + hudební set Gufrau

Pragovka Gallery vás 4. dubna od 18 hodin zve na doprovodný program k aktuální skupinové výstavě Heuristický Algoritmus. V rámci večera vystoupí se syntezátorovou performance František Dvořák s Jiřím Habartou (Květy, Ghost of You) a s krátkým setem umělecká skupina GUFRAU. Čeká nás také křest katalogu a komentovaná prohlídka. FRANTIŠEK DVOŘÁK & JIŘÍ HABARTA (Květy, Ghost of You) - DIALOGY S NEJISTOTOU Syntezátorová performance reflektuje téma výstavy zaměřené na proces řešení problémů.

Hudba se vyvíjí od nejistých tónů k momentům poznání, zrcadlící cestu od zmatku k jasnosti bez nabízení definitivních odpovědí. Performance slouží jako zvukový protějšek vizuálnímu umění, vybízející k reflexi a interpretaci. Vystoupí umělec František Dvořák a Jiří Habarta, baskytarista a klávesista z kapely Květy a Ghost of You. GUFRAU je umělecká hudební skupina sídlící v Praze, který tvoří tři členové –⁠ H4GO, Kubmat a Moneyossel. Díky své vlastní kombinaci EDM, electra, jazzu, techna, a rapu jsou schopni produkovat svůj jedinečný zvuk. https://www.youtube.com/@GUFRAU PROGRAM VEČERA 18:00 doors 18:15 křest katalogu 18:30 komentovaná prohlídka výstavou Heuristický Algoritmus 19:00 performance FRANTIŠEK DVOŘÁK & JIŘÍ HABARTA + set Gufrau Součástí večera bude také výstup rezidence Matěje Bočka. Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hl. m. Prahy, Státního fondu kultury ČR a městské části Praha 9.