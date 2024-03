Na tahu

scénický koncert

Datum premiéry: 30. ledna 2024

Byl to dobrý nápad, jít po dlouhé směně ještě na drink? Co když někoho potkáte, a té noci se něco stane? A co když ráno bude všechno jinak? A co potom s tím? Co se to stalo? A co s tím budeme dělat? To se bude Jaroslav divit. Vztahový fastfood. Emilie, Vendula, Sofie a Adriana jsou na tahu. A Jaroslav to zamíchá.