La Dolce Vita

Slavit do půlnoci, spát do dvanácti, lehárko v parku pod širým nebem a milování při mihotavém svitu plamenů. Život je sladký!

Přisedni na chvilku, kamaráde, hoď nám pětku do klobouku a roztaj žárem našich neskutečných osudů. Máme tu střípky slapsticku a střepy tragédií, cáry životů bez minulosti i bez budoucnosti. Víte, kdo já byl? Víte, kde my mohli bejt? A ještě budem, až my to rozjedem, bude to pořád rychlejší, bude se to míhat před očima, bude to největší, až nakonec – razzmatazz!

DEKKADANCERS uvádějí taneční show inspirovanou příběhy lidí bez domova. Bezprizorní parta nezlomných bezdomovců se tváří v tvář tuhé zimě snaží spojit síly a přežít. Podaří se jim vylovit rozum z moře alkoholu a koupit spásu s kapsou vysypanou? A s tím, jak přituhuje, podaří se jim včas přesvědčit nás i sebe, že jsou lidi jako ostatní, s osudem, který může potkat kdekoho, s životem, který stojí za to zachránit?

Podpořte společně s Dekkáči lidi bez domova!