Odehrává se v postapokalyptickém dystopickém světě, ve kterém se diváci společně s performery ponoří do snového stavu plného rituálů, fantazie, vzpomínek na minulost i naděje do budoucnosti.

Toto nekonvenční představení je vrcholem více než desetiletého výzkumu režiséra Thomase Steyaerta v oblasti fyzické komunikace mezi herci. Vždy ho totiž fascinovala nervózní interakce existující ve sportovních zápasech, kde jsou jasně nastavená pravidla s nepředvídatelným výsledkem, o který se bojuje v reálném čase. Začal uvažovat, co by se stalo, kdyby takové formy interakce byly integrovány do uměleckého kontextu.

V inscenaci Hey, Earth! tak dochází k reálné fyzické diskuzi na jevišti, kde jsou na sobě jednotliví herci navzájem závislí více než je obvyklé.

Zdroj fotky (Hey, Earth!): Jatka78