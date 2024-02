Štyrský/ Toyen/Heisler

Dojít až na samou hranici snu...

Komorní hra o nepatřičnosti v prostoru, čase a možná i těle. Tři výrazné osobnosti předválečné avantgardy, tři nezaměnitelné osudy, a přece tolik společného, že to nemůže být náhoda.

Jediná noc na zlomu zimy a jara 1942, jediná noc v koupelně garsonky v Krásově ulici na Žižkově. Malířka Toyen zde skrývá mladého básníka židovského původu Jindřicha Heislera. Je jediným básníkem současné mladé generace, kterého uznává dlouholetý blízký přítel Toyen – výtvarník Jindřich Štyrský. Ten je však už delší dobu vážně nemocný a tuší, že o čas v tzv. budoucnosti bojuje i on. Tam venku je tma, oni sevřeni v malém prostoru a v sobě příliš mnoho vzpomínek, plánů i imaginace… Mezi prsty se přesýpá minulost, ve vodní hladině objevují se střepiny budoucnosti a z tmavých škvír vystupují horečnaté halucinace. Kde začíná prostor jedné bytosti a končí prostor druhé? Co je ještě realita a lze se s ní skutečně potýkat? Není lepší snít? A co se stane, když dojdete až samou hranici snu?