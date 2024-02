HOŘKÁ KOMEDIE ZE SOUČASNOSTI S MIROSLAVEM HANUŠEM A MARTINEM DONUTILEM V HLAVNÍCH ROLÍCH.

Nikdy nevíte, vedle koho si stoupnete v baru... Nikdy nevíte, co o vás ví a co vy nechcete vědět o něm. Třeba je to váš nenápadný soused. Ani ve snu vás nenapadne, že když se spolu dáte do hovoru, necháte nakonec i uletět letadlo na důležitou pracovní schůzku. Že vám ten rozhovor jednou provždy změní život...