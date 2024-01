Francouzský skladatel a multiinstrumentalista se vrací do Prahy po dlouhých devíti letech. Tiersen, který se proslavil především soundtrackem k filmu Amélie z Montmartru, naposledy uhranul vyprodané Roxy. Tentokrát přijede 8. března 2024 do prostor současného Divadla Archa, a to v rámci své Kerber Complete Tour: Solo Piano + Electronics. Jak už název napovídá, diváci se mohou těšit na dvě části koncertu – klavírní a elektronickou.

Yann Tiersen hrál již od dětství na klavír a violu a v raných letech se zaměřoval především na filmovou hudbu (kromě zmiňované Amélie například snímek Good Bye, Lenin!). Později se žánrově přiklonil k energickému punk-rocku, v posledních letech ho naopak stále více fascinuje elektronika. Pestrost a nepředvídatelnost jsou součástí tvorby tohoto avantgardního umělce.

Na svoji aktuální tour vyráží Tiersen v karavanu, bez řidiče a s cílem objevovat nová místa a navazovat nová přátelství. Koncerty se budou soustředit na Tiersenova poslední dvě alba – Kerber v klavírní podobě a jeho experimentálnější verzi 11 5 18 2 5 18, která vznikla pro festival Superbooth zaměřený mimo jiné na modulární syntezátory.