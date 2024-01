Hudba z Matrixu, bondovek a dalších akčních snímků!





PFO v čele s dirigentem Jiřím Koryntou a ve spolupráci s pěveckými sbory chystají pro fanoušky žánrů drama, krimi a sci-fi opět výjimečný koncertní program.

Ve Smetanově síni Obecního domu v sobotu 27.ledna představí hudbu z kultovního Matrixu, bondovek Casino Royale a Quantum of Solace, slavné série Hunger Games a řady dalších filmů.

Přijďte si připomenout napínavé momenty oblíbených filmů díky poutavé hudbě.

PROGRAM KONCERTU

Mafia: The City of Lost Heaven

Main Title

Vladimír Šimůnek

- - -

Quantum of Solace

A Night At The Opera

David Arnold

- - -

Casino Royale

The Name`s Bond...James Bond

David Arnold

- - -

Skyfall

Skyfall

Adele Adkins, Paul Epworth

sólo zpěv: Karolína Vágnerová

- - -

The Dark Knight

Like a Dog Chasing Cars

Hans Zimmer, George Korynta

- - -

Mission: Impossible

Suite

Danny Elfman

- - -

The Matrix Revolutions

Neodämmerung

Don Davis

- - -

The Hunger Games

Suite

James Newton Howard

- - -

His Dark Materials

Medley

Lorne Balfe