Madhouse Express host: Fumar Mata

Tradiční psychedelický večírek pod taktovkou Madhouse Express znovu ožívá. Tahouni tuzemské psychedelie se po roce vrací na své oblíbené místo činu, do Malostranské Besedy. Tentokrát s materiálem z nového LP "Something With Space", které vyšlo na podzim.

Vůbec poprvé se o stage podělí s vycházející talentovanou formací Fumar Mata, která se teprve chystá na vydání debutového alba. Mladý „boy band“ svým učarujícím charisma a hudbou dokáže nalákat do prvních řad veškeré dámské obecenstvo, za kterým hlavou do rytmu uznale pokyvují pánové. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak zafunguje chemie mezi ostřílenými matadory a možnou vycházející hvězdou pražské psychedelické scény.