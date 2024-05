Karol Komenda group I'm The Man tour + hosté

Powertrio Karol Komenda Group a jejich I’m The Man tour roztančí už 12. června Malostranskou Besedu.

Powertrio zpěváka, kytaristy a skladatele Karola Komendy ztělesňuje to nejlepší z odkazu klasického rocku 60. a 70. let v kombinaci s moderním progresivním rockem, blues a soulem.

Karol Komenda Group a jejich živá vystoupení slibují svým posluchačům zážitek plný energie, originálních refrénů a kytarových sól. Špičkové hráčské schopnosti jsou pro toto trio zcela charakteristické a vedle Komendy exceluje také svým hudebním uměním bubeník Jakub Nývlt (Sto zvířat) a baskytarista Samuel Barcík (Paulie Garand).

Na konci roku 2023 vyšlo kapele EP I’m The Man. A právě na hity jako I’m The Man, Don’t Look Back, ale i starší pecky jako You’re So Hot nebo Get Back se mohou návštěvníci Malostranské besedy 12. června těšit. A co víc, Karol Komenda při této příležitosti představí svůj nový singl Problém a jako překvapení pozve speciální hosty.

Karol Komenda je výraznou osobností naší současné kytarové scény. Mimo svého tria Karol Komenda Group je dvorním kytaristou Bena Cristovao. Dále spolupracuje s interprety jako je David Koller, Jana Kirschner, Mirai a další...