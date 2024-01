DETOXIKUJ TOUR 2024 - Praha 11.4. od 17:30 Přednáška a beseda na téma "Tvoře to, co chcete žít" plus křest knížky "Maják v srdci" s Honzou Rakem. Mentorka a autorka bestselleru "Detoxikuj život" Bára Englischová v dubnu 2024 vyjíždí besedovat do různých koutů České republiky a ve spojení s hudbou Jana Světlana Majerčíka to budou jedinečná setkání svého druhu. Přednášky a besedy budou věnovány temátu tvoření reality tak, aby si každý host po setkání s Bárou mohl hned vyzkoušet praktické metody tvorby reality podle svých představ. Bára Englischová Je kouč a terapeutka neurolingvistické psychoterapie, zakladatelka projektu Detoxikuj život a autorka online programů, které lidem pomáhají přijmout zodpovědnost za svůj život a vytvářet si realitu podle svých představ. Pracuje s nepořádkem v podvědomí a myslích lidí do hloubky. Jejím životním posláním je pomáhat lidem, proměňovat jejich sny ve skutečnost a učit je, jak využívat prospěšně specifické techniky tak, abyste dosáhli svých životních cílů.

Vytváří online programy, které pomáhají lidem opustit jejich strachy, zbavit se negativních myšlenek a vstát ze dna v těžkých životních situacích. Jano Světlan Majerčík Písničkář, který zpívá o tom, co vidí, slyší a zejména cítí. Jeho písně jsou prožhavené poznáním, prosvětlené paprsky čistoty, jsou o prostotě, která je naplněná krásou, láskou a hloubkou. Povznáší, podpoří a prosvětlí.