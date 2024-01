Flexible City: Cesta k cirkulárnímu městu

Města po celém světě bojují s různými dopady environmentální krize. Globální oteplování, vyčerpávání vodních zdrojů, znečištění, vymírání živočišných druhů – to všechno jsou výzvy, se kterými se musí potýkat. Uzpůsobit města na klimatickou změnu je náročné. Na podzim ale vyšla nová kniha The Flexible City, která prezentuje sadu nástrojů, jak docílit cirkulární městské ekonomiky. Je to průvodce pro všechny, kdo se snaží zajistit udržitelnou budoucnost evropských měst – od politiků přes architekty až po obyvatelstvo.

Jeden z autorů knihy architekt Tom Bergevoet ji přijede představit do CAMPu. Společně budeme řešit, jak do procesu klimatické adaptace zapojit veřejnost a jak při tom myslet na lokální odlišnosti měst.

Akce se koná v angličtině.