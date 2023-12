Petr Kocman – Koncert a Křest CD Mr.Country

Přijďte oslavit s Petrem Kocmanem a jeho doprovodnou kapelou PK Band další významný milník jeho hudební cesty. Srdcem koncertu budou největší hity Petra Kocmana, které si diváci zamilovali a které jej proslavily na naší country scéně. Kromě oblíbených skladeb se však můžete těšit i na vybrané písně z jeho zbrusu nového alba, které přináší mix tradičních melodií a moderních aranžmá, a tak se návštěvníci mohou těšit na skutečně unikátní hudební zážitek.

Součástí tohoto večera bude i výjimečná událost a to křest nového alba Mr.Country, které přináší svěží vítr do světa country hudby. Kdo bude kmotrem CD, zůstává překvapením pro diváky, ale můžete očekávat, že to bude osobnost s významným přínosem pro hudbu nebo pro samotného Petra Kocmana. Nenechte si ujít tuto jedinečnou událost a přijďte oslavit s Petrem Kocmanem jeho hudební cestu!