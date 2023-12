Moravská jízda United Klubovna

Moravský kapely to maj do Prahy daleko.“ – „Příliš drahý cesťáky.“ – „Tady to nikoho zajímat nebude.“ – „Praha patří pražským kapelám, tohle nám sem netahejte.“ Okolo moravských kapel často panuje mnoho polopravd a mýtů, které znesnadňují velice nadějným interpretům tolik potřebnou expanzi do hlavního města. Rozhodli jsme se proto výše zmíněné předsudky seškrtat a hodit do koše. 10. února 2024 vás v pražském Chapeau Rouge čeká nefalšovaná moravská jízda v Praze, která se ponese v duchu toho nejlepšího moravskoslezského hardcoru, punk rocku a metalcoru!

Těšit se můžete na Sunset Trail, Rabies a Empty Hall of Fame.