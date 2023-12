Hra na hrdiny

Čtení přináší spoustu zážitků – cestu do jiných světů, setkání se spoustou postav a příběhů…Ale co kdybyste mohli být víc než jen čtenáři? Ponořte se jedinečným způsobem do světa fantasy románů od autorky Céline Fetel prostřednictvím hry na hrdiny, která vám umožní vtělit se do postavy a prožít vlastní dobrodružství. Hlava královské gardy ti zadala úkol! Dokážete eskortovat nebezpečného zločince do vězení? Možná cestou odhalíte několik tajemství…

Céline Fetel je mladá autorka z Alsaska, která vystudovala moderní literaturu. Od útlého věku je vášnivou čtenářkou a spisovatelkou, která hledá útočiště ve své fantazii, kterou zprostředkovává prostřednictvím příběhů. V roce 2017 vydala svůj první román Maanald I, L'albinos aux cheveux noirs, který brzy následoval Maanald II, Les dragons primordiaux.

ve francouzštině Mediatéka