Za Pražským tajemstvím do Haštalské čtvrti

Během této vycházky Starým Městem do míst, která proslavil spisovatel a básník Géza Včelička svým románem Pražské tajemství, se vydáme po stopách ostatků dvou českých zemských patronů – svatého Jana Nepomuckého a svaté Anežky České. Povíme si něco o „stěhovavé“ soše od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa a dnes již zaniklém převorství řádu cyriaků s červeným srdcem v Dušní ulici. Projdeme se kolem barokního komplexu kláštera a nemocnice milosrdných bratří Na Františku a pokocháme se pohledem na další klášter, tentokrát raně gotický, který založila svatá Anežka Česká. Vyvrcholením procházky bude prohlídka kostela svatého Haštala, nejstaršího farního centra na území Prahy, s povídáním o napínavém hledání místa posledního odpočinku naší světice přemyslovské krve. Také budeme mít jedinečnou možnost navštívit interiér bývalé morové kaple Nejsvětější Trojice s krásnou nástropní freskou, která dříve sloužila jako barokní kostnice hřbitova u sv. Haštala. A dokonce se podíváme i do prastaré zahrady svatohaštalské fary, která možná také nějaké to pražské tajemství skrývá.

Nutná rezervace vstupenek předem.