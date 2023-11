Michele Gabriele: Walking Our Distance

Výstava Walking Our Distance italského umělce Michele Gabrieleho představí jeho nejaktuálnější tvorbu, v rámci které pokračuje v příběhové linii využívající mytologizované odkazy k drásavě smutné realitě předapokalyptického světa nápadně blízkého tomu, ve kterém žijeme.

Pražská výstava navazuje na Gabrieleho expozici I see you repeating this, I warn you in the sweetest way, probíhající v galerii EACC ve španělské Valencii. Koncept obou expozic je postaven na textech básní, kde každý verš odhaluje část propojeného a vizualizovaného příběhu. Gabrieleho hyperrealistické sochy a objekty se zabývají otázkami současného postdigitálního světa a vytváří formy, které k nám promlouvají z nejisté reality budoucnosti, současně si ale tato díla zachovávají ironii a popkulturní retro estetiku filmových rekvizit hollywoodských filmů z 80. let 20. století.

Otevírací doba galerií:

pondělí–neděle 13:00–20:00 (není-li uvedeno jinak)

vstup dobrovolný