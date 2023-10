Cesty Antonína Dvořáka

Expozice dokumentuje skladatelovu životní pouť a věnuje se cestám, které podnikl.

Dvořák totiž patřil ve své době k největším českým světoběžníkům. Návštěvník se spolu se slavným skladatelem vydá na cestu z rodné Nelahozevsi do Prahy, po Evropě, do Ameriky, aby se pak vrátil do Čech. To vše pomocí moderní grafiky a především autentických osobních předmětů, mezi kterými nechybí Dvořákovy brýle, viola, klavír nebo nábytek z mistrovy pracovny, talár z promoce v Cambridge, pamětní věnce a jiné trofeje. Multimediální stěna, instalovaná v prvním patře letohrádku, nabízí mnoho Dvořákových skladeb ve známých i neznámých úpravách, stejně tak i řadu skladatelových fotografií, rukopisů a dalších osobních dokumentů.

