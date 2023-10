Barbora Hrzánová a Radek Holub si jako svou novou společnou inscenaci vybrali na českých jevištích již prověřenou, výborně napsanou komedii Dobře rozehraná partie, na níž se opět sejdou s vyhlášenou režisérkou Lídou Engelovou, se kterou mají za sebou už několik úspěšných spoluprací.

Dobře rozehraná partie v sobě skrývá velké téma, a to sílu přátelství, zájmu o sebe navzájem, ochoty si pomoci a být si na blízku, i když to kolikrát není zrovna jednoduché, ale o to cennější je nahlížet na to s humorem. Hru napsal komediograf Stefan Vögel, sám kabaretiér, který umí dobře pointovat jak slovně, tak situačními gagy. Je jímavá, směšná, místy hluboká, tedy přesně taková, jaká by měla být hra, v níž se herci mohou pustit za hranice svých životních a hereckých zkušeností.

VÍCE INFORMACÍ ZDE