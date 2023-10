20. Festival indického filmu

Zní to neuvěřitelně, sami jsme z toho paf, ale je to opravdu tak - Festival indického filmu se dočkal svého 20. ročníku! Začínal v roce 2003 jako Festival bollywoodského filmu skromnými projekcemi pro pár desítek nadšenců na pražské FAMU a v klubu NoD. O rok později se přestěhoval již do opravdového kina Aero a v roce 2005 natrvalo zakotvil v centru, v nově zrekonstruovaném kině Světozor. Tři roky nato náš festival navštívil legendární Sandokan, slavný indický herec Kabir Bedi a spustil lavinu zájmu, jakou jsme ani nečekali.



Během těch uplynulých devatenácti ročníků jsme promítli desítky filmů nejen z Bollywoodu, ale i ostatních indických regionů (marátské, telugské, tamilské, bengálské, z Karnataky i Keraly) a nabízeli jsme vám filmy i nepálské a dokonce pákistánské. Filmy archivní i zbrusu nové, černobílé i barevné, a dokonce jeden ve 3D. Na plátně se vystřídalo nesčetně žánrů, od typických kasovních trháků přes artové filmy, nestárnoucí klasiky, dávali jsme filmy experimentální, studentské, animované, queer, dokumentární. Proběhlo i několik debat s tvůrci či filmovými teoretiky. Vždy bylo k dispozici jídlo z indické restaurace, několik ročníků i bollywoodský jarmark, ale opravdovou tradicí se stala zejména naše taneční párty, odkud jsme mnohokrát odcházeli až za svítání. Ale stejně jako je na co vzpomínat, musíme se dívat i dopředu. Už dávno vám nenabízíme exkluzivní zboží, které nejde zhlédnout jinde, konkurují nám distribuční filmy, které uvádějí ty největší blockbustery na pár dní v kině, ale hlavně online platformy, které chrlí nespočet filmů a zejména seriálů, až se to nedá stihnout sledovat.



Proto jsme rádi, že i dnes nám věnujete svou přízeň, oceníte skvělý film promítaný špičkovou technikou na plátně a přijdete se setkat se svými přáteli nebo jen tak, nasát atmosféru. Letos jsme pro vás opět vybrali masalu - neboli pestrou směs toho nejzajímavějšího, co za poslední rok dva vzniklo ve velkých i nezávislých studiích po celé Indii. Mrkněte na program, zapište si, že párty je v sobotu 14. října po dlouhé době opět v klubu P.M. a přijďte se pobavit, poznat něco (nebo někoho) nového a užít si ten čas, který zanedlouho už zase bude pouhou vzpomínkou…



Těšíme se na vás! Letos slavíme ve velkém!