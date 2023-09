Ray Greene - The Voice Of Carlos Santana & Tower Of Power

Americký hudebník Ray Greene se narodil a vyrůstal v Georgii obklopen hlubokými hudebními tradicemi gospelu, blues, soulu a R&B. V tomto jedinečném prostředí rozvinul svůj velký talent zpěváka a trombonisty, a také nasál duchovní rozměr této hudby a vášeň pro živé vystupování. Brzy se začal prosazovat na americké scéně a v průběhu času vystupoval a nahrával ve studiu s takovými velikány, jako jsou Aretha Franklin, Isley Brothers nebo Natalie Cole. Zásadním způsobem se také podílel na tvorbě proslulé soul-funkové skupiny Tower Of Power a v posledních dekádách se stal klíčovým členem a hlavním mužským zpěvákem v kapele kytarové legendy Carlose Santany! Nyní na svém novém albu s názvem Stay Ray Greene předvádí strhující hudební umění a do kolekce hluboce osobních a emocionálně písní vložil své srdce, duši i výjimečné pěvecké a instrumentální schopnosti.

