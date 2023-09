Bauhaus se po prázdninách vrací s dalším Kids Clubem: Tentokrát na děti čeká létající drak!

Síť odborných center BAUHAUS s radostí hlásí, že se blíží nový Kids Club! Dětská akce proběhne v sobotu 30. září a na děti čeká zábavný den, kdy se opět přiučí něčemu novému z oblasti kutění a kreativního tvoření. Tentokrát zve dílna Kids Club všechny malé kutily k výrobě vlastního létajícího draka. Akce se uskuteční ve všech pobočkách BAUHAUS a zapojit se bude možné kdykoliv od 9:00 do 15:00. Důležité je se předem zaregistrovat na webu www.bauhaus.cz.

Kids Club je projekt, který dětem umožňuje kutit ve společnosti podobně nadšených vrstevníků. Každá dílna Kids Clubu se zároveň zaměřuje na jiné téma. Minulá akce, na které si děti mohly vyrobit vlastní bedničku na nářadí, se setkala s velkým úspěchem. Obdobně na tom jsou i předešlá setkání, kde se malí kutilové věnovali například přání pro maminku ke Dni matek či výrobě květináče a následnému zasazení stromku.

„Kids Club je pro nás srdcovou záležitostí. Jsme rádi, že můžeme dětem poskytnout prostor, kde mohou objevovat svou kreativitu a zručnost. Věříme, že naše dílny pomáhají budovat nejen dovednosti, ale také přátelství a zážitky na celý život. Vytvoření létajícího draka je jen jedno z mnoha dobrodružství, které v Kids Clubu s dětmi sdílíme, a těšíme se, až uvidíme, jak vypustí své draky do oblak,“ říká Lucie Odehnalová ze společnosti BAUHAUS.

Veškeré potřebné materiály a pomůcky budou dětem poskytnuty na místě zdarma. Spolu s tím budou k dispozici i barvy, čtvrtky, provázky a další nezbytnosti pro realizaci nápadů. Procesem tvoření provedou malé kutily zkušené lektorky. Kids Club je vhodný pro děti od 4 let do 12 let.

Více o akci najdete ZDE.