Maria Callas, jméno, které dodnes rezonuje hudebním a operním světem. Letos v prosinci uběhne přesně 100 let od narození této Božské divy, která si svým pěveckým i hereckým talentem podmanila ty největší a nejvýznamnější operní domy světa. K této příležitosti aktuálně probíhá světové turné s názvem CALLAS 100, které operní divu přivádí zpět na jeviště. První koncerty se uskutečnily v Itálii a hostily je dosud Florencie, Tarent a Vicenza. Nadcházejícími zastávkami jsou Milán, Praha, New York a Vídeň. V unikátním divadelně-koncertním programu se v Praze v Obecním domě představí v čele s významným italským dirigentem Olegem Caetanim Pražská komorní filharmonie a Vojtěch Dyk, společně s polskou sopranistkou Aleksandrou Kurzak, italským tenoristou Marcem Bertim a maďarskou mezzosopranistkou Andreou Edinou Ulbrich. Jediný koncert v České republice se uskuteční 1. listopadu ve Smetanově síni pražského Obecního domu. Vstupenky jsou již k dostání, a to v síti GoOut. Projekt CALLAS 100 je poctou ke 100. výročí narození pěvkyně Marie Callas, která se za svého života stala doslova superstar operní scény.

Od svých současnic se odlišovala především hereckým talentem a oblíbenost u publika si získala i svým charisma. Mimořádným uměleckým talentem a výkony na jevišti se stala nesmrtelnou, a i po sto letech její osobnost láká do koncertních sálů a hal. Maria Callas během své kariéry sklízela úspěchy i uznání po celém světě. V jejím životě se prolínal umělecký úspěch s celosvětovou popularitou a obrovským mediálním zájmem. Božská Callas se do dějin zapsala jako nepřehlédnutelná ikona stylu a koncem šedesátých let se právem objevila na seznamu deseti nejelegantnějších žen světa. Legendární skladatel a dirigent Leonard Bernstein o ní prohlásil, že „byla nepochybně největší dramatickou pěvkyní naší doby“. Velkolepý hudebně-divadelní zážitek budou moct zažít diváci i v roce 2023, a to ve Smetanově síni Obecního domu první listopadový den. Mezinárodní projekt CALLAS 100 se uskutečňuje pod vedením italské produkce. „Oslavy stého výročí narození Marie Callas jsme se snažili pojmout jednoduše, ale přitom je stavíme na umělecké dokonalosti. Tradiční formát klasického galakoncertu za účasti špičkových mezinárodních umělců jsme se rozhodli doplnit scénickým textem, vytvořeným přímo pro tuto událost, a založeným na autentických dokumentech Marie Callas, jako jsou například její dopisy. Mluvené slovo, jehož se ujmou přední herecké osobnosti každé země, kde se projekt představí, doplní hudební skladby připomínající zpěvaččiny nejslavnější árie a role. Tímto způsobem se postava Marie Callas přiblíží publiku i svým lidským rozměrem. Projekt CALLAS 100 je navíc od počátku koncipován jako mezinárodní, tudíž na úvodní italskou část turné naváže další trojice představení, které se odehrají v legendárních sálech klasické hudby. Večer 1. listopadu vystoupíme v legendární pražské Smetanově síni, 3. prosince v proslulé newyorské Carnegie Hall a celé turné zakončíme 20. prosince v tradičním vídeňském Musikvereinu,“ přibližuje ideu vzpomínkového koncertního turné jeho producent Davide Cicchetti. Český koncert proběhne v režii italského dirigenta Olega Caetaniho, který je jednou z největších dirigentských osobností své generace. Zkušenosti nasbíral po celém světě od La Scaly po Mariinské divadlo v Petrohradě, od Královské opery v Londýně po operu v San Francisku, od Lincolnova centra v New Yorku po Musikverein ve Vídni. Stejně tak pracoval s největšími současnými sólisty a interprety. V Praze se postaví před členy Pražské komorní filharmonie, kterou doprovodí významní operní sólisté se zkušenostmi z operních scén z celého světa – Polka Aleksandra Kurzak, Ital Marco Berti a Maďarka Andrea Edina Ulbrich. Chybět nemůže ani osobnost, která se chopí role vypravěče a provede své kolegy na jevišti, i diváky v hledišti, celým koncertem. Pro tuto příležitost byl osloven herec a zpěvák Vojtěch Dyk, kterému se i ve vlastní tvorbě daří skloubit herectví i hudební kariéru na té nejvyšší úrovni. Připomenout si osobnost, úspěchy i slávu nesmrtelné Marie Callas mohou všichni milovníci této operní divy, stejně jako ti, kterým učarovala vážná hudba a opera. Jedinečný a neopakovatelný koncert CALLAS 100 se odehraje 1. listopadu v Obecním domě od 20.00. Vstupenky na koncert jsou již nyní v prodeji v síti GoOut.net.