Rise of the Northstar v Praze

Divoká hutná muzika, co vás setne jak ninjova katana Zvuk ostrý jako katana, síla úderu dim mak. To jsou první zbraně, kterými na vás při prvním střetnutí zaútočí RISE OF THE NORTHSTAR. Crossoverově naladěná metalová parta z Paříže si sice jedinečnou identitu vytvořila na estetice japonské kultury, potažmo shonen mangy, ale její zvuk je ultramoderní a zatraceně heavy.

Do newyorského hardcore 90. let s brutálním groovem jsou zasazeny (nu)metalové inspirace a ty z amerického hip-hopu s přiznaným francouzským přízvukem rapové dikce zpěváka Victora Leroye. Tyto vibrace z poměrně tradičních příměsí vytváří svěží mix, kde jsou esence Slipknot a Pantery, tak Rage Against The Machine a Machine Head, ale údernost a chytlavost RISE OF THE NORTHSTAR doplňují neuvěřitelnou energií a vybroušeným zvukem, který vás srazí ze židle. RISE OF THE NORTHSTAR právě přišli se třetím albem „Showdown“, které po pěti letech od předchozí desky „The Legacy of Shi“ přináší čerstvou porci mladistvého old school hardcore, groove metalu a rapových nadávek s ojedinělým akcentem.

