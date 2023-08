Petr Vondráček & Lokomotiva

Je to 27 let, co kapela Lokomotiva zahrála poprvé ve složení Petr Vondráček, Vítek Fiala, Karel Schurrer a Norbi Kovács na Chodovské tvrzi v Praze pro spřátelenou americkou základní školu. Posluchači byli spokojeni. Jejich národní poklad zvaný Rock and Roll, má své stoupence a misionáře i v postkomunistické východní Evropě. Lokomotiva má na svém kontě čtyři alba vlastního původního repertoáru: Strojek hodinový (1999), Rokenrolové harašení (2001), Tancuj trochu víc (2004) a Čtyři z vlaku a Jazz (2007) čítají takřka 80 vlastních písní.

Klíčový momentem pro kapelu by1 rok 996, kdy kluky z Lokomotivy (tehdy O.O.T.M. – One of the millions) vzal do nejsledovanějšího pořadu tehdejší televize - „S politiky netančím“ - pan Miloslav Šimek. Osm let intenzivní spolupráce a pravidelné vystupování na TV obrazovce před miliony diváků. To znamenalo obrovskou popularitu kapely, která v daném žánru neměla konkurenci. Převzaté hity od Rock and Rollových králů a princů musela logicky nahradit tvorba vlastní, česky zpívaná, která sice vycházela z hudby 50. a 60.let, ale dostala zcela nový kabát a modernější pojetí.

"Chceme říct, že jsme stále tady, ač s pár šedinami navíc, ale v plné síle. Jako lokomotiva, která v nádražním depu dostala plnotučný servis."