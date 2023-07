Roy Ellis aka Mr. Symarip (JAM) (křest knihy The Boss Skinhead)

The Boss is back! Legendární jamajský zpěvák Roy Ellis aka Mr. Symarip se vrací do Prahy se svým jedinečným hlasem, showmanstvím a zásobou hitů v rytmech reggae, ska i soulu. Jeden z nejlepších jamajských performerů staré školy zahraje písně jako Skinhead Moonstomp, Skinhead Girl, Ska Almighty nebo Come On & Dance With Me v nabitém programu a za doprovodu kapely složené z veteránů české ska scény. V rámci speciálního večera se bude navíc křtít úspěšná kniha The Boss Skinhead, kterou o Roy Ellisovi napsal český hudební novinář Honza Vedral.