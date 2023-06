Letní kino na Pragovce - Beuys / performance Davida Helána BeUsed

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA.

Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavy. Otevřené jsou vždy až do začátku promítání.

29. června promítáme od 21:30 film Beuys.

Beuys. Muž v klobouku. 30 let po smrti se jeví jako vizionář, který předběhl svou dobu. Už tehdy se snažil vysvětlit, že „peníze nesmí být zboží“. Věděl, že obchodování s penězi by podvracelo demokracii. A víc než to: Beuys boxuje, konverzuje a vysvětluje umění mrtvému zajíci. Beuys pojímal umění v nejširších možných souvislostech, což ho přivádělo k jádru i v dnešní době relevantních společenských debat. Andres Veiel ztvárňuje ve své koláži z nesčetných obrazových a zvukových dokumentů obraz jedinečného člověka, který svou nezměrnou kreativitou rozrážel hranice. Beuys není klasický portrét, ale intimní pozorování člověka, jeho umění a jeho myšlenkového prostoru – strhující, provokující a současné.

(Das Filmfest)

Režie: Andres Veiel

Kamera: Jörg Jeshel

Hudba: Ulrich Reuter, Damian Scholl

Hrají: Joseph Beuys (a.z.)

Střih: Olaf Voigtländer

Zvuk: Matthias Lempert

Před promítáním proběhne ve 21:15 performativní úvod projekce Beuys: David Helán – BeUsed.

Performance, jež po pěti letech od autorova předskoku “BE-U-is..” úplet pletem dětem útlejm úpjej, uplej komplet kontepletem, připraveného pro kino Světozor, stane se novou předeformulací prací, beuysovského dokumentu, i dokomentem post-zkoncentrovanělého bez bázně, komponentu bez komplimentu do básně, i za netřesku ten den seřež sestře, přec ten tetřev sestřel, žabinec flašinet našinec tu za rozbřesku zabi žáby vřesku, hmyz zmiz, kuře umře, co si počnem s tímto činem to si počtem, dočasně než pohasne, civý-li na civily zase, citlivý civilizace současné. Výstup o co více naváže na v pořadí druhou ze série autorských kinoperformancí, aňekdoksi uskutečněnou v kině Donbas na festivalu Marienbad, pojmenovanou “Performa nijak.” Tak už nějak coby pranice ze přenice do třetice, per ho do pránice a beranice, a to že jest slovo do pepřenice, staneme se účastníky invazivního vpádu na prkna, které představují kino, aby tato na několik mrknutí oka uvolnila prostor místně specificicky nespecifikovatelnému výpad nevelké, mimo kimono mi kinou mimoň, do sebe hodinářským způsobem zapadajících mikroscének Laurel - literáta šera, galerka zpod terárka laureáta erár devět Terra, dvanácterák ecetera desatera jesetera.

Kompletní program letního kina na Pragovce:

8. 6. 21:30 Žena na válečné stezce

15. 6. 21:30 Mžitky

22. 6. 21:15 Proti přírodě

29. 6. 21:15 Beuys

13. 7. 21:00 KaprKód

20. 7. 21:00 O koních a lidech

27. 7. 20:45 Návštěvníci

3. 8. 20:45 Frank

10. 8. 20:30 Hranice odvahy

17. 8. 20:30 Chlapi nepláčou

24. 8. 20:30 Víkend na chatě

31. 8. 20:00 Osm hor

7. 9. 19:45 25 km/h

Změna programu vyhrazena.

Dramaturgie letního kina: Pavel Soušek, Jana Hanusková

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.