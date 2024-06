Bardzo fajný letní kino na Pragovce – Jagna

Letos se uskuteční již sedmý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem růst a půst. Letos se promítá každé úterý po setmění v hale Max Space v areálu Pragovky (vedle Permanent Pragovka). 25. června promítáme od 21:15 ve spolupráci s Bardzo fajný festival film Jagna. Snímek promítneme s českými titulky. Vstupné dobrovolné.

Jagna

Drama / Historický / Animovaný

Polsko / Srbsko / Litva, 2023, 114 min

Po celosvětovém úspěchu filmu S láskou Vincent se tentokrát dvojice režisérů DK Welchman a Hugh Welchman zaměřila na jedno z nejvýznamnějších děl polské literatury „Sedláci“. Román, za nějž jeho autor W. S. Reymont získal Nobelovu cenu.

Ústřední postavou příběhu je krásná Jagna, nemajetná dívka, do které se zamiluje starý a bohatý sedlák Boryna. Přes protesty své rodiny se s ní ožení. Jagna však čelí rozhodnutí, zda je pro ni důležitější spokojený život v blahobytu nebo láska k Antkovi, synovi sedláka Boryny. Bohužel v zemi tradic se lásce nepřeje. Režiséři se ve filmu vrací k polským kořenům a román Władysława Reymonta prezentují široké veřejnosti za pomoci techniky animované malby, která si již díky filmu nominovaném na Oscara S láskou Vincent získala srdce sta tisíců fanoušků po celém světě.

V Jagně se nevěnovali pouze samotnému románu, ale interpretovali do něj též obrazy významných představitelů hnutí Mladé Polsko, jako je Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc nebo Leon Wyczółkowski. Jak sami říkají, byla to pro ně další objevitelská cesta, jež jim umožnila hlouběji proniknout do emocionálních možností a estetické krásy, kterou může animace v podobě speciální olejomalby přinést do filmového vyprávění. (Bohemia MP)

Kompletní program letního kina na Pragovce:

18. 6. 21:15 Daaaaaalí! 25. 6. 21:15 Jagna 2. 7. 21:15 Dokonalé dny 9. 7. 21:15 Pozdravy z Fukušimy 16. 7. 21:00 Žena na střeše 23. 7. 21:00 Boylesque 30. 7. 20:45 Who am I - žádný systém není bezpečný 6. 8. 20:45 Balón 13. 8. 20:30 Zóna zájmu 20. 8. 20:15 Anatomie pádu 27. 8. 20:00 Láska mezi regály 3. 9. 19:45 Pozor, padá SNG! 10. 9. 19:30 Chybění

Zdroj fotky (Letní kino na Pragovce): Pragovka Gallery