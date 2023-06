Filter v Praze

FILTER se vzpomínkami na divoké devadesátky přivezou novou desku!

Kariéra hlavní postavy FILTER, zpěváka Richarda Patricka, odráží jeho mnohotvárnou kreativitu. Během ní za více než 30 let produkoval nejen hudbu své kapely, ale také dalších vedlejších projektů, včetně skládání hudby k filmům a soundtrackům. FILTER jsou jednou z nejpopulárnějších kapel postindustriální alternativní rockové scény 90. let. V roce 1993 je po odchodu z pozice kytaristy Nine Inch Nails založil zpěvák Richard Patrick (mimochodem bratr Roberta Patricka, nejznámějšího filmového Terminátora) a kytarista a programátor Brian Liesegang. Jejich debut “Short Bus” vyšel v roce 1995 a stal se platinovým, nicméně po vydání alba FILTER prošli prvními z mnoha změn v sestavě a Patrick až dodnes zůstal jediným stálým členem.

