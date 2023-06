Henry Now v Praze

Henry Now – Chris Cutler, Fred Frith, Tim Hodgkinson, John Greaves Unikátní návrat nejvýznamnějších postav rockové avantgardy Henry Now volně navazují na Henry Cow, nejodvážnější kapelu hnutí Rock In Opposition, která zásadně ovlivnila tehdejší i tuzemskou alternativní scénu scénu a ve své době sdílela pódia s ranými Pink Floyd, Soft Machine či Cpt. Beefheartem. I když nepřímo ovlivnili mnoho hudebníků na obou stranách Atlantiku, jen málokdo se odvážil přímo napodobit jejich tvorbu, která dalece přesahovala kategorii hudební progrese.

Z nekonečného výčtu jmen, se kterými členové Henry Now spolupracovali, vybíráme: The Residents, Bill Laswell, Robert Wyatt, Brian Eno, Iva Bittová, John Zorn, Laurie Anderson, Daevid Allen, Ensemble Modern nebo David Thomas. 70. léta se do historie otiskla jako zlaté období experimentálního rocku, který hluboce ovlivnil následující generace.

