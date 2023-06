Letní filmový tábor Muzea Karla Zemana

V termínu 3. 7. – 7. 7. 2023 bude brána do světa filmu, animace a letního tvoření otevřena! Propadnout filmovému řemeslu může každý… Pro malé i velké dobrodruhy pořádáme letní filmové příměstské tábory i v roce 2023! Děti se na týden stanou součástí filmového štábu, proniknou do tajů filmového řemesla i animované tvorby. Tento rok bude hlavním tématem táborů Cesta do pravěku, a tak se děti můžou těšit na dinosaury od A do Z. Tábor probíhá vždy od pondělí do pátku od 8:30 do 18:00 a je určen pro děti od 7 do 14 let. Cena tábora je 4.900Kč.