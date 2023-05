Let's cuddle and meet new people

Kdo by nechtěl zažít celý večer s příjemnými doteky.

Anglicky „cuddle“ znamená „mazlit“. Znamená to objetí, kdy láskyplně pokládáte své paže na jiného člověka. To vede k uklidnění a pocitu bezpečí.

My lidé jsme přirozeně naladěni na příjímání doteku již od chvíle příchodu na tento svět.

Jako miminka a malé děti jsme byli primárně závislí na tělesném kontaktu s naší maminkou a ona nám tím vytvářela pocit bezpečí.

Nicméně tato potřeba přetrvává i do dospělosti, kdy máme z doteku stále veliký užitek.