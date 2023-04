Festival vína Spring – Vstup zdarma

Přivítejte s námi jaro na plný bobule na 1. ročníku Spring festivalu vína! 5.-8. května se potkáme na krásném prostranství před Píseckou bránou v Praze, která je nedaleko od Letné a Pražského hradu. Co vás bude čekat? Litry těch nejvybranějších tuzemských i zahraničních vín a spoustu skvělého jídla k tomu! Nebojte, myslíme i na pivaře! Co bude na programu? Program bude rozmanitý. Od živé hudby, přes taneční lekce, interaktivní atrakce až po zkrášlení vašeho hára od francouzského kadeřníka.Vezměte s sebou rodinu, kamaráda/ku nebo doražte klidně na kukačku sami, o vaši zábavu se už postaráme my!