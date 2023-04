Trance Family s DJ T.H.

Německý producent DJ T.H. si vybral Prahu pro release párty svého alba The Very Best Of, které vyjde na začátku léta.

1. července Vás v klubu Jilská 22 čeká trance párty jako řemen, kde nebude chybět možnost zakoupit si CD za zvýhodněnou cenu a rovnou si ho nechat podepsat od autora.