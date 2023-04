Hudební festival Americké jaro po 18 letech své existence vstoupil do roku 2023 s novým názvem Music is. Pod novou značkou nabídne v Praze od 4. října do 9. listopadu především koncerty soudobé klasické a jazzové hudby, ve kterých reflektuje současný hudební vývoj a aktuální témata bez žánrových omezení. „Dramaturgickou linkou letošního ročníku budou koncertní projekty výrazných uměleckých dvojic. Často svéhlaví umělci budou na pódiu vést dialog, kterým obohatí všechny ty, kteří chtějí intimní hudební komunikaci naslouchat,“ láká umělecký ředitel festivalu a klavírista Jan Bartoš.

Festival nabídne koncerty mezzosopranistky Belly Adamové a klavíristy Michaela Geese, klavíristky Sylvie Courvoisier a kytaristky Mary Halvorson. Dalším mimořádným setkáním bude koncert kytaristy Juliana Lage a kontrabasisty Jorge Roedera nebo hráčky na hardangerské housle Benedicte Maurseth a varhaníka Sigbjørna Apelanda. Na jednom pódiu se potká české pěvecké duo Kchun a taneční soubor Dekkadancers.

