Zatímco muži vyřizují účty s minulostí, ženy přicházejí o budoucnost. Deset let žily uvězněny ve zdech opevněného města. Hradby jsou zbořeny a pro Trójanky se chystá nové vězení. Jsou vytrženy z domova a uvrženy do kultury, jejímž jazykem nemluví. Jednoho večera usnuly jako manželky a matky a druhý den ráno se probudily jako vdovy. Válka, která patří mužům, očima žen, jež se musí vyrovnávat s jejími následky. Nová hra inspirována antickými motivy a osudy reálných žen, jimž válka vzala vše, co do té doby považovaly za samozřejmost.

Kvůli tomu, že jeden král přišel o svou královnu, přišly všechny ženy o své muže. Trójanky si půjčují motivy z řecké mytologie, ale místo urozených rodin svou pozornost upírají k obyčejným lidem a dávají individuální hlas těm, kteří jsou u Eurípida pouze součástí bezejmenného chóru. Inscenace sleduje osud tří žen na prahu nového života v cizí zemi. První se snaží využít možnost neznámého světa ve svůj prospěch, druhá se v zájmu přežití sbližuje s nepřítelem, zatímco třetí čelí tomu, že se jí nedaří naplnit obraz, jaký od ní společnost očekává.

