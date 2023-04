Hana Holišová & New Time Orchestra

Herečku a zpěvačku Hanu Holišovou spojuje s big bandem New Time Orchestra band leadera Marka Schollera láska k žánrově pestrému repertoáru. Originální aranže orchestru, který tvoří osmnáctka skvělých muzikantů, a obrovská energie, která z jejich koncertů srší, to je hudební jízda od začátku do konce.

Ať už zazní jazz, soul, funky, muzikál či pop! To vše navíc v jedinečné atmosféře Letní scény Musea Kampa.

