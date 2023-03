Setkání anglicky mluvících rodin

Netradiční dětský den pro celou rodinu. Přijďte se setkat s rodinami, sousedy v anglickém jazyce. Pro děti bude přichystané tvoření a zábavné úkoly. Den je otevřený úplně všem.

Komunikace bude převážně v anglickém jazyce, pokud ale nebudeme vědět ty správná slova, můžeme použít plno dalších jazyků. Přijďte, pokud chcete: - poznat své „sousedy“ z Letňan či blízkého okolí. Ať již to jsou sousedi pocházející ze zahraničí nebo místní čeští sousedé s anglickým jazykem, - si s dětmi třeba jen pohrát. Bude pro ně připraveno několik her, soutěží, ale i otevřená herna mateřského centra, - si popovídat si o životě v Česku, - si popovídat o své kultuře a rádi byste přinesli ochutnat své oblíbené jídlo, - se zapojit mezi místní, - zjistit, jak funguje vzdělávání v českých školách a školkách, kam na úřady, - zjistit, jaké jsou zvyky, tradice a kultura v české zemi - sdělit, co vám v místě bydliště chybí, co byste uvítali, - se učit český jazyk a z mnoha dalších důvodů. Přijďte, sdílení zkušeností bývá velkým přínosem. Vytvořme dialog, rádi převezmeme vaše podměty. Podporujeme zapojení cizinců do naší společnosti. Jste srdečně vítáni. Pro vstup není potřebná rezervace. Budeme ale rádi, pokud nám dáte vědět, že se na akci chystáte. Ať již prostřednictvím účasti na FB skupině nebo v našem systému.

Vstup je zdarma.

Budeme rádi, když přinesete ochutnávku svého sladkého/slaného tradičního nebo oblíbeného jídla. Tento den vznikl z iniciativy mateřského centra Letnice, kdy každý pátek v čase 8:45–9:45 probíhá setkání maminek s dětmi v herničce. Komunikace dospělých je v anglickém jazyce, zatímco si děti hrají. Jste zváni nejen na tuto akci. Rezervace probíhá prostřednictvím přihlášení v systému AUKSYS.