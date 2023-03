UTŘINOS

Georges Feydeau

Překlad: Eva Bezděková

Režie: Pavel Šimák

Dramaturgie: Radek Brož

Scéna a kostýmy: Zuzana Štěpančíková

Pedagogické vedení: Kateřina Iváková, Jitka Nerudová

Hudba: Jakub Šafr

Premiéra: 11. listopadu 2022

Hrají studenti 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení:

Edmond Pontagnac – Vojtěch Flígr

Hector Vatelin – Ondřej Kohoutek

Ernest Rédillon – Antonio Šoposki

Narcisse Soldignac – Jakub Rezek

Lucienne Vatelinová – Katrin Weitzenbauerová

Clotilde Pontagnacová – Natálie Dvořáková

Maggy Soldignacová – Jana Hinková

Sestra Lucy – Eva Zítková

Armandine – Viktorie Čechová (4. roč.)

Jean, Gerome, psychiatr, recepční – Josef Fečo

Matka představená – Johana Kyselková

Komisař – Alex Kavalčík (4. roč.)

Feydeau, považovaný za nejvýznamnějšího francouzského autora komedií hned po Moliérovi, si bránu ke slávě otevřel také díky skvělé situační komedií Utřinos. V ní se setkáváme s váženou paní Vatelinovou, která by svého muže nikdy nepodvedla − tedy mimo případ, že by jí byl první nevěrný on. Když se na scéně objevuje údajná Vatelinova milenka (a její manžel), na pomoc s ženinou odvetou spěchá hned několik laskavých dobrovolníků. Jaká by to byla náhoda, kdyby se všichni setkali na jedné adrese? Kdo se dočká a kdo utře nos? Účinkují studenti 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení.