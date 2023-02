Vtípečky v Centrále - Stand Up Show

Komici z Vtípečků se zelím se nechali vybučet. Chystali se na show v Holešovicích Komici ze stand-up skupiny Vtípečky se zelím pokračují v sérii vystoupení v pražských klubech. Jako další podnik si vybrali holešovickou Centrálu. Na show, která se tam bude konat 2. března od 19 hodin, zvou účinkující Lukáš Kaňka a Ondřej Cabal v krátké videopozvánce. Nechybí v ní trapné vtipy ani bučení. „Videem jsme chtěli ukázat, jak by se stand up neměl dělat a jak to v Centrále rozhodně nebude vypadat. S Ondrou tam říkáme pokusy o trapné vtipy, za které nás vybučí jeden nečekaný divák,“ popisuje Kaňka. Pozvánku můžete zhlédnout zde: https://www.instagram.com/reel/CosHczQjlZf/?utm_source=ig_web_copy_link

Že se vystoupení odehraje v Centrále, není náhoda. „V podniku se již léta scházejí fanoušci elektronické hudby. Často jsem tam vystupoval jako DJ drum&bass pod pseudonymem Cactuzman a atmosféra tam pokaždé byla nezapomenutelná. Výhoda Centrály tkví v tom, že je vhodná i k přednáškám nebo právě ke stand upu. Proto mi přišlo jako skvělý nápad uspořádat show zrovna tam,“ říká Kaňka. Mimo něj a Ondřeje Cabala vystoupí další komici z Vtípečků se zelím, a to Martin Černý, Julie Fric Krauskopfová, Jiří Štraub a Lukáš Tomčal. Všechny mohou pražští diváci znát z pořadů v podnicích Pracovna, Bar B52, Ty kávo! nebo Myslíš? Vstupenky lze zakoupit už nyní na https://www.smsticket.cz/vstupenky/34098-vtipecky-v-centrale-standup-show. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/738916971291693 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/