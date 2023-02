Back on the deck Obada Konstruktiwa, Hazard Unitz

Obada Konstruktiwa se po více jak 12ti letech vrací zpět na scénu a představuje 1. ročník nové hudební párty, ve spolupráci s jedním z nejslavnějších italských soundsystémů!!

Můžete se těšit na nezapomenutelný hudební zážitek v podání předních evropských Djs a 2 opravdu hodně našlapané stg. v režii OBK a HZD!!!

Před 15 lety Obada, Swamp a Defekt vytvořili dnes již legendární párty WINTER CONSPIRACY a za ty roky, se hodně lidí změnilo, nebo odešlo. Časy se mění a naše spolupráce končí! Dohodli jsme se, že bude nejlepší, název WC dále nepoužívat a další ročníky již nedělat ...... but we go on!!!

WINTER CONSPIRACY IS DEATH / OBADA KONSTRUKTIWA IS BACK !!!